Вашингтон, 21 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Экономика России под давлением санкций западных стран сократится в два раза, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Экономика России сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

По его словам, «это санкции и трудности президента России Владимира Путина».

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены расширить санкции против России. В новый список могут попасть банковские организации, ранее не включенные в него, а также больше секторов российской экономики, которые до этого оказывались вне санкционного поля.