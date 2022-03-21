Новосибирск, 21 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области было отложено решение об отмене обязательного масочного режима. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

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«Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской областиАндрей Травников заявил о поддержке решения об отмене масочного режима.