Гонконг, Китай, 21 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В настоящее время российская компания по производству алюминия «Русал» оценивает последствия запрета властей Австралии на экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ. Об этом 21 марта говорится в заявлении компании, обнародованном на Гонконгской фондовой бирже.

Rusal.ru Логотип компании «Русал»

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Отмечается, что в «Русале» обратили внимание на решение австралийских властей запретить экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы.

«В настоящее время компания оценивает влияние вышеизложенного и сделает дополнительные заявления после дальнейшей оценки ситуации, когда это потребуется», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта глава австралийского МИД Марис Пейн объявила о немедленном запрете на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию в рамках антироссийских санкций.