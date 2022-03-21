Брюссель, 21 марта, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Работу над очередным, уже пятым по счёту пакетом санкционных мер против России продолжили страны Евросоюза. Об этом 20 марта сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Информацию о подготовке очередного, пятого пакета санкций сообщил на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат. Кроме того, решается вопрос о возможности ввода нефтяного эмбарго в отношении Москвы.

Утверждается, что в санкционный список войдёт «много новых имён». Новые санкции могут быть введены в связи с тем, что, несмотря на предыдущие жёсткие санкционные меры, курс России в отношении Украины остался неизменным, а спецоперация на украинской территории не сворачивается. Из-за этого странам Европы предстоит обсудить вопрос ввода эмбарго на поставки нефти из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены расширить санкции против России. В новый список могут попасть банковские организации, ранее не включенные в него, а также больше секторов российской экономики, которые до этого оказывались вне санкционного поля.