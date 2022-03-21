Вашингтон, 21 марта, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Меры против Китая, приготовленные администрацией США на случай, если Пекин поможет России в военной спецоперации по денацификации Украины или поддержит Москву «в уклонении от санкций», не стал раскрывать 21 марта в интервью телеканалу CBS News заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

Iecs США против Китая

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По словам Сингха, ранее Вашингтон «четко разъяснил Китаю вопрос» о любой поддержке спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины и «любой помощи, которую он может оказать России в уклонении от санкций».

«Это остается секретом», — сказал он, отвечая на вопрос будут ли такими мерами США антикитайские санкции.

При этом заместитель советника президента США добавил, что Вашингтон ранее «ясно дал понять», какие последствия ожидают Китай в случае указанных действий со стороны Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отверг возможность обнуления долларов, находящихся в России.