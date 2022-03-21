Москва, 21 марта, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отверг возможность обнуления долларов, находящихся в России. Это невозможно как для безналичных долларов, так и для наличной валюты, высказал свое мнение эксперт, отвечая на вопрос «Прайма», насколько оправданы опасения российских граждан в отношении личных сбережений после того, как США заблокировали золотовалютные резервы РФ.

ИА REGNUM Доллар

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"Если в отношении банковских счетов ещё существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчёты безналичными долларами ограничить невозможно», — цитирует агентство Андрея Кочеткова.

Точно так же невозможно «обнулить» наличные купюры, так как не существует какой-либо единой «глобальной базы о принадлежности банкнот тому или иному государству или определенному лицу». Поэтому, по мнению эксперта, «подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными».