Москва, 21 марта, 2022, 04:31 — ИА Регнум. В настоящее время еще рано говорить о завершении пандемии COVID-19, так как во многих странах начинается новая волна коронавируса. Об этом 21 марта заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

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"Во многих странах мира наоборот начинается новая волна», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, заканчивается ли пандемия SARS-CoV-2.

Также Гинцбург отметил, что в России, по его словам, на данный момент от нового заболевания ежедневно умирает свыше 400 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне более 250 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции было проведено за сутки в Российской Федерации.