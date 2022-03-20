Скопье, 20 марта, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2133 образцов выявили 214 новых случаев заражения коронавирусом, из них 33 — повторные. Также в стране зарегистрировали 96 случаев выздоровления. Об этом 20 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Mike Norton Скопье, Северная Македония

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По последним данным, за сутки в стране скончались восемь пациентов с COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 303 254 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9180, 292 048 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2126 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно возрастать.