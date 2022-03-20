Москва, 20 марта, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Группировка войск Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

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По его словам, уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, одна БМП и три автомобиля повышенной проходимости.

На направлении Новоселовка Вторая подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.