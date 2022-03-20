Екатеринбург, 20 марта, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 4517 человек. Об этом 20 марта сообщает среднеуральский оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе данную болезнь победили уже 295 016 пациентов. А выявили коронавирус у 412 676 граждан.

278 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Скончались от ковида уже 10 478 человек.