Вашингтон, 20 марта, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией об отправке на Украине зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя F-35 и снятие санкций. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций», — сказал источник.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что возможность передачи Турцией зенитных ракетных систем С-400 российского производства Киеву обсуждали должностные лица США в ходе консультаций со своими турецкими коллегами.

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