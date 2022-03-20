Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Возможность передачи Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 российского производства Киеву обсуждали должностные лица США в ходе консультаций со своими турецкими коллегами. Об этом 19 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По информации последних, американские чиновники «в последние месяцы» проводили обсуждения с представителями Анкары такой возможности и, в частности, «кратко обсуждали» этот вопрос ранее в марте в ходе визита в Турцию первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

При этом отмечается, что, как считают аналитики, «данная идея наверняка будет отвергнута Турцией», так как для Анкары такая возможность неприемлема по многим причинам, включая нежелание турецких властей портить свои отношения с Россией.

Также указывается, что на протяжении последних недель Вашингтон активно пытался «улучшить натянутые отношения» с Анкарой и «вернуть Турцию в орбиту Вашингтона», однако до настоящего момента какие-либо конкретные предложения в этом вопросе не получили развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что контейнеры с соком производства молдавской компании Orhei-vit, предназначенным для отправки в Китай, были конфискованы властями Украины.