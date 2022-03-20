Бухарест, 20 марта, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В период с 19 по 20 марта нынешнего года на территории Румынии выявили 3168 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что втрое превышает показатели предыдущего дня. Об этом 20 марта сообщает «Румынское телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, в данный момент рост случаев заражения регистрируется на всей территории Румынии. Сообщается о смерти 44 человек от COVID-19.

По состоянию на 20 марта общее число выявленных граждан Румынии, заразившихся коронавирусом, составляет 2,81 млн человек. Из них в стране умерли 64 669 пациентов с COVID-19.