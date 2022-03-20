Москва, 20 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Более 250 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в Российской Федерации за сутки. Об этом 20 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 258 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 282,3 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта федеральный оперативный штаб сообщил, что за истекшие сутки в медицинские учреждения РФ был госпитализирован 2551 пациент с COVID-19.