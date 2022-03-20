Новосибирск, 20 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 20 марта, за сутки зарегистрировано 2156 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Отметим, что днём ранее, 19 марта, за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 2373 обращения.

При этом всего на территории региона на сегодняшний день сделано 4 097 636 тестов на коронавирус.