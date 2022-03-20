Нью-Дели, , 16:49 — REGNUM В Индии не менее 17 человек скончались за последние двое суток после употребления контрафактного алкоголя, передает портал Moneycontrol.

В Индии 18 марта отмечался один из главных индусских праздников — Холи. В праздничные дни возрастает потребление спиртных напитков, несмотря на запреты в ряде штатов, передает портал.

Отмечается, что три человека погибли в округе Мадхепур, девять — в округе Банк, четыре — в округе Бхагалпур и один — в городе Мурлигандж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из гаражей города Зеленодольска в Татарии сотрудники полиции обнаружили спиртосодержащую жидкость с признаками фальсификации.

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