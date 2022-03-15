Зеленодольск, Татария, , 13:28 — REGNUM В одном из гаражей города Зеленодольска сотрудники полиции обнаружили спиртосодержащую жидкость с признаками фальсификации. По информации пресс-службы МВД по РТ, всего изъяли более 5 тыс. литров продукции.

Суррогатный алкоголь Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР

В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела при обыске в одном из гаражей города Зеленодольска обнаружены и изъяты 1008 пластиковых бутылей ёмкостью 5 литров каждая. Фальсификат предназначался для дальнейшего сбыта на территории республики.

Собственником гаража является 36-летний местный житель. Всего изъято 5040 литров спиртосодержащей продукции, пробы которой направлены на экспертизу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, житель Татарии приобрел на оптовом рынке в Башкирии 450 литров алкогольной продукции без маркировки. Затем его задержали во время перепродажи алкоголя у придорожного кафе на трассе.

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