Минск, 20 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1087 и достигло 951 081. Об этом БЕЛТА сообщили 20 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 951 081 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6722.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 947 448 человек и что всего в стране было проведено 12 731 148 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,5 тыс. носителей коронавируса.