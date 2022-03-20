Донецк, 20 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Город Донецк и населенный пункт Железная балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям… г. Донецк, … населенный пункт Железная балка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики выпустили всего семь мин калибром 120 мм и три гранаты из РПГ.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили 6 мин калибра 120 мм по населенному пункту Александровка.