Москва, 20 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы минсельхоза ФРГ Джема Оздемира, призвавшего немцев есть меньше мяса и рыбы «ради борьбы с Россией».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу — трансляция»

"И это ведь только часть правды… Им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», — написала она в Telegram-канале.

Ранее министр сельского хозяйства ФРГ Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая якобы «использует поставки продовольствия в качестве оружия».