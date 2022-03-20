Ростов-на-Дону, 20 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Ростовской области становится всё меньше желающих привиться от COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 2 млн 51,6 тыс. человек (+398 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 2 млн 9,93 тыс. человек (+128 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что план по вакцинации от COVID-19 предполагает иммунизацию 2 млн 710 тыс. 710 человек. При этом в Ростовской области в связи с улучшением эпидемической ситуации ослаблены пандемийные ограничения и отменены QR-коды.