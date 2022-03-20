София, 20 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Власти Болгарии объявили о намерении закупить крупную партию зерна для обеспечения государственного резерва страны. Об этом 20 марта сообщает БНР.

Зерно

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Согласно официальной информации, новая акция официальной Софии связана с резким ростом цен на зерновые культуры на международных рынках, а также снижением объемов импорта указанного сырья из Российской Федерации и Украины.

Масштабы соответствующих закупок держатся в строгом секрете. Известно лишь, что для приобретения первой партии зерна из болгарского бюджета выделено до $10 млн. Предполагается, что основной импорт будет осуществлен из США и Канады.