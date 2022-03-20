Москва, 20 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. За истекшие сутки в российские медицинские учреждения госпитализирован 2551 пациент с COVID-19. 20 марта об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточное число госпитализаций оказалось минимальным за последние две недели. В предыдущее воскресенье, 13 марта (на выходных число госпитализаций ниже, чем по будням), был госпитализирован 3191 пациент.

Выздоровели после COVID-19 за прошедшие сутки 74 675 человек, выявлено 31 035 новых случаев. От последствий новой коронавирусной инфекции за сутки умерли 434 человека.

В марте 2022 года в России наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации. На этом фоне во многих регионах начали смягчать введённые прежде ограничения. В Москве с 15 марта перестал действовать обязательный масочный режим.