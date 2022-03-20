Афины , 20 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Греции левые активисты устроили акцию протеста против захода канадского корабля НАТО в порт Пирей, передает издание 902.gr.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Отмечается, что фрегат НАТО забросали красной краской в порту.

Издание отмечает, что акция Компартии Греции и Коммунистической молодежи Греции показала, что «корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей».

Накануне в Болгарии у здания минобороны прошла манифестация против НАТО и военной помощи Украине. Такие же акции состоялись в городах Италии.