Греческие активисты устроили акцию против захода корабля НАТО
Афины , 20 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Греции левые активисты устроили акцию протеста против захода канадского корабля НАТО в порт Пирей, передает издание 902.gr.
Иван Шилов ИА REGNUM
НАТО
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Отмечается, что фрегат НАТО забросали красной краской в порту.
Издание отмечает, что акция Компартии Греции и Коммунистической молодежи Греции показала, что «корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей».
Накануне в Болгарии у здания минобороны прошла манифестация против НАТО и военной помощи Украине. Такие же акции состоялись в городах Италии.