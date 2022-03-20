Новосибирск, 20 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области все поликлиники переходят к плановому режиму работы. Об этом сообщила главный специалист по внебольничной помощи региона Анастасия Шуркевич.

В больнице

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На территории области началась диспансеризация и профосмотры.

При этом, по словам Шуркевич, в случае ухудшении эпидемической ситуации на усиленный режим работы система здравоохранения сможет перейти за несколько часов.

«Усиленный режим предполагает увеличение количества инфекционных бригад, машин для выезда, переформатирование работы регистратуры, — уточнила она. — Все алгоритмы отработаны. Развертывание усиления займет максимум сутки».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области заметно сократилось число обращений из-за COVID-19.