Новосибирск, 20 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области значительно улучшилась эпидемическая ситуация. Об этом сообщила главный специалист по внебольничной помощи региона Анастасия Шуркевич.

Cap.ru Госпитализация пациента с коронавирусом

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По её данным, число обращений по поводу ОРВИ и коронавируса сократилось в несколько раз.

При этом во многих поликлиниках пока работают «красные зоны», а кол-центр 122 единой регистратуры работает с усилением.

Однако, как ранее сообщило ИА REGNUM, новосибирцы больше не смогут оформить больничный дистанционно.