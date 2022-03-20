В Новосибирской области заметно сократилось число обращений из-за COVID-19
Новосибирск, 20 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области значительно улучшилась эпидемическая ситуация. Об этом сообщила главный специалист по внебольничной помощи региона Анастасия Шуркевич.
Cap.ru
Госпитализация пациента с коронавирусом
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По её данным, число обращений по поводу ОРВИ и коронавируса сократилось в несколько раз.
При этом во многих поликлиниках пока работают «красные зоны», а кол-центр 122 единой регистратуры работает с усилением.
Однако, как ранее сообщило ИА REGNUM, новосибирцы больше не смогут оформить больничный дистанционно.