Новосибирск, 20 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области перестал действовать временный порядок оформления листка нетрудоспособности без посещения поликлиники. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт, полис, больничный лист

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Напомним, что ранее больничный пациенты с коронавирусом, гриппом и ОРВИ могли оформить дистанционно после консультации с врачом по телефону или видеосвязи.

«Для получения больничного листа необходим либо очный визит к врачу, либо врач приедет на дом. Только после осмотра устанавливается срок временной нетрудоспособности и оформляется больничный, — прокомментировала главный специалист по внебольничной помощи Новосибирской области Анастасия Шуркевич. — Закрыть больничный дистанционно тоже больше нельзя. Для этого также необходим осмотр врача-специалиста».

При этом разрешается выписывать пациента без повторного ПЦР-теста, если он клинически здоров, а время лечения составляет более 7 дней.