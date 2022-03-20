Москва, 20 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Назальную вакцину от COVID-19 в экспериментальных опытах проверяют в экспериментальных опытах против штамма коронавируса «Омикрон», и она работает. Об этом 20 марта заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«В экспериментальных опытах ее проверяют против «Омикрона», она работает», — передает его слова РИА Новости.

В октябре стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса («SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021»), разработанной Центром Гамалеи.

18 марта сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины.