Токио, 20 марта, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Цена на подержанные автомобили в Японии начала резко снижаться на фоне санкционных мер в отношении России и падения экспорта. Об этом 20 марта сообщило издание Nikkei.

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Санкционные меры, предпринятые против России, привели к сокращению спроса на подержанные автомобили, так как именно Россия была ключевым направлением для поставок подержанных машин из Японии. По этой причине с начала марта средняя цена на подержанный автомобиль в Японии упала на 5%, если сравнивать с концом февраля, и составила около $6,5 тыс.

При этом до конца февраля цена на подержанные автомобили росла в связи с перебоями в поставках новых автомобилей и сокращением их производства из-за нехватки полупроводников. Как следствие, потребители стали чаще обращать внимание на предложения на вторичном рынке и это привело к возрастанию цен. В середине февраля средняя цена на подержанный автомобиль в Японии составляла $7,1 тыс, что на 18% больше, чем годом раньше.

Падение цен сказалось, прежде всего, на марках автомобилей, популярных в России. Это, в первую очередь, электромобиль Nissan Leaf и кроссовер Subaru Forester. На эти модели цена снизилась почти на 20%. Японские эксперты опасаются, что в случае развития ситуации в таком ключе станет неизбежным падение цен и на новые автомобили.

Всего в Японии в 2021 году было продано 6,7 млн единиц подержанных автомобилей. Из них на экспорт было направлено 1,22 млн автомобилей. Доля экспорта в Россию составила 16,7% (160 тыс. автомобилей). Для сравнения: в ОАЭ из Японии экспортируется 13,3% подержанных автомобилей, в Новую Зеландию — 10,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что японская корпорация Toyota приостановила работу своего автомобильного завода в Санкт-Петербурге, но уходить с российского авторынка компания не собирается.