Пекин, 20 марта, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Поставки сырьевых ресурсов между Россией и Китаем осложнились с началом российской спецоперации на Украине. Об этом 19 марта сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

По данным агентства, покупатели и кредиторы в КНР, финансирующие закупки, стали избегать поставок энергоносителей, в том числе угля, нефти-сырца и сжиженного природного газа из России. Предполагается, что китайские компании могут быть обеспокоены возможным попаданием в «ловушку санкций».

По данным консалтинговой компании Capital Economics, крупным китайским компаниям приходится выбирать, что для них представляет большую ценность: постоянный доступ к финансовой системе США, либо сделки, которые они могут заключить с Россией. При этом ряд мелких фирм вполне могут пойти на такой риск.

Также отмечается, что есть ряд проблем логистического характера, которые относятся к транспортным мощностям и системе трансграничных платежей на основе юаня.

Санкционные ограничения, по предположениям Bloomberg, могут повлиять на поставки палладия в Китай из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы МИД России Сергея Лаврова, отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и Москва намерена укреплять взаимодействие с Пекином.