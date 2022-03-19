Канберра, 20 марта, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Немедленный запрет на экспорт в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов вводят австралийские власти. Об этом 20 марта сообщила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

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«Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию, чтобы ограничить возможности российских предприятий, производящих алюминий — важнейший экспортный продукт РФ», — приводит ее слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава австралийского МИД Марис Пейн заявила, что не менее 70 тыс. тон энергетического угля в целях обеспечения энергетической безопасности Украины направят Киеву власти Австралии.