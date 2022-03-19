Москва, 19 марта, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Информация об американских санкциях оставила равнодушными сотрудников и руководства ракетно-космического центра «Прогресс», написал 19 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Vpk.name Ракета-носитель Союз-5

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Под фотографией с одной из производственных площадок предприятия глава Роскосмоса написал, что США и ЕС внесли «Прогресс» в список блокирующих санкций, «хотя те же американские и европейские астронавты доверяют свои жизни «прогрессовским» ракетам».

Он пояснил, что выложил фото из цеха, где когда-то строилась «лунная» ракета С.П.Королёва Н-1. Сейчас здесь находятся обечайки корпуса топливного бака ракеты-носителя полутяжёлого класса «Союз-5», бака окислителя, переходной фермы, а также маршевый двигатель РД-171МВ, самый мощный в мире жидкостной ракетный двигатель.

«Короче, коллектив «Прогресса» просил передать американцам и их европейским слугам, что ему их санкции «по барабану», — резюмировал Рогозин.