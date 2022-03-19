Лондон, 19 марта, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Ещё один частный самолёт арестован в Британии, поскольку он может принадлежать гражданину России, сообщил 19 марта британский министр транспорта Грант Шэппс в Twitter.

Клод Моне. Парламент в Лондоне. 1904

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Он пояснил, что 19 марта «принял срочное решение идентифицировать и посадить очередной самолёт». Сейчас проводится проверка на предмет о его «возможных российских связях».

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Напомним, Британия в рамках антироссийских санкций запретила российским самолётам полёты над своей территорией, в том числе частным воздушным судам.

Шэппс в начале марта заявил, что временно конфискованы два частных самолёта, владельцами которых, возможно, являются граждане РФ.