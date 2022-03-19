Вашингтон, 19 марта, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Сотрудничество с Россией выгодно Индии, оно продолжается, несмотря на попытки США ослабить эту связь, пишет 19 марта сайт Vox.

Mil.ru Флаги России и Индии

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

В одном из материалов, опубликованных на сайте, отмечается, что Индия, которая очень связана с США, давно ведёт политику «неприсоединения» — ещё со времён холодной войны.

Индия не хочет терять своей автономности, хотя ей не просто балансировать между Москвой и Вашингтоном. Так, несмотря на антироссийские санкции Запада, Индия продолжает вести с Россией торговлю, в том числе в сфере углеводородов.

Кроме того, Россия является важным для Индии поставщиком вооружений: две трети рынка занимают российские поставки, не говоря уже об обслуживании военной техники.

К тому же, в том, чтобы Россия оставалась сильной, заинтересована вся Азия, где такое положение дел позволяет сохранить баланс сил.