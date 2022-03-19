Москва, 19 марта, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Никакого консенсуса стран НАТО и ЕС по антироссийским санкциям нет, его «придумали» на Западе, заявил 19 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров на мероприятии «Лидеры России».

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

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Глава российской дипломатии, говоря о принципах внешней политики Москвы, отметил, что союзники России — «это равные нам люди, государства и страны и партии политические».

Лавров «В отличие от западных структур, где демократии маловато. Да, там придумали консенсус в НАТО и Евросоюзе, но этот консенсус — фикция».

Это подтверждается тем, что сами же европейцы неофициально осуждают антироссийские санкции, которые неэффективны и вредны самим же странам. Однако официально приходится придерживаться якобы существующего консенсуса.

Со своей стороны глава МИД России высказал мнение, что «консенсус означает, что если хотя бы один против, то решения нет».