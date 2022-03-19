Донецк, 19 марта, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Более 250 человек эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 251 человек, включая 48 детей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил на брифинге, что Вооружённые силы России готовы выпустить из Мариуполя украинских нацистов, гарантируя им жизнь, если они избавят горожан от участи «живого щита».