Москва, 19 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Более 280 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 19 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведена 281 тысяча тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 282,1 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что прирост числа госпитализаций пациентов с новой коронавироусной инфекцией в России за сутки снизился на 17,2%.