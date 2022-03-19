Москва, 19 марта, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Давление властей ряда западных стран на компании, работающие в России, было и остаётся чудовищным. Компании боятся возвращаться в Россию, написал 19 марта заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

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Он рассказал, что многие западные компании, хотя и заявляли во всеуслышание о своём уходе из России, надеялись вернуться, «благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет».

Однако на них их же правительствами оказывается чудовищное давление. Осуществляется нечто, очень напоминающее диктатуру — «не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента».

«мы очень хотим вернуться, но боимся» ». Медведев «Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа:».

Он добавил, что российский рынок нужен западным компаниям, ведь «когда на одной чаше весов слова, а на другой — реальные деньги, перевешивает второе». По словам Медведева, запас терпения России совсем не безграничен.

В качестве примера попытки уйти из России на фоне западных санкций можно привести французский «Ашан». Месседж не спешить рвать связи с Россией поступил от руководства Франции.