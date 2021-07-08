Владивосток, , 08:28 — REGNUM Ряды друзей России постоянно пополняются, несмотря на попытки США и их союзников помешать этому. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на лекции в Дальневосточном федеральном университете.

Глава внешнеполитического ведомства выступил с лекцией «Международная деятельность России для развития российских регионов». Лавров сказал, что внешняя политика России носит долгосрочный и выверенный характер.

Она направлена на повышение авторитета страны в мире. Россия позиционирует себя, как предсказуемого, сильного и справедливого партнера, который держит слово, отметил министр.

По его словам, Россия расширяет связи в Евразии, Латинской Америке, Африке, а том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества.

«Любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет», — сказал Лавров.