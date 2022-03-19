Новосибирск, 19 марта, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 марта, за прошедшие сутки было зарегистрировано 2373 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Отметим, что днём ранее, 18 марта, за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 2745 обращений.

При этом в Новосибирской области уже сделан 4 095 031 тест на коронавирус.