Новосибирск, 19 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировано 1489 пациентов, в том числе 44 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За прошедшие сутки было выявлено 383 случая заражения коронавирусом (всего — 247 767 случаев), 344 человека выздоровели (всего — 226 397 человек), скончались 11 пациентов (всего — 5241 пациент).

В реанимации находятся 187 человек, на ИВЛ — 21 пациент.