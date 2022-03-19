Москва, 19 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Россия, расставаясь с европейскими партнёрами, не останется без рынков. Тем более что азиатские рынки надёжнее европейских. Об этом написал 19 марта замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Er.ru Дмитрий Медведев

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Комментируя ошибочное видение многими западными политиками мировой ситуации, где Россия, Азия, Африка не играют существенной роли, Медведев заявил, что слова о «золотом миллиарде» продолжают произносить на Западе, но на планете «население в разы больше, а металлы есть куда дороже золота».

Разговоры о том, что РФ изолировали сомнительны — это тоже только слова, ведь у России «много надёжных партнёров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки».

Медведев «Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Плоды этого партнёрства и сотрудничества более чем очевидны».

Он добавил, что санкции, которые давно вводят в отношении России, не только не привели страну к краху, но напротив, «пошли нам только на благо, заставили активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, в том числе наукоёмких, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства».