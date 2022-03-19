Ростов-на-Дону, 19 марта, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко утвердил план первоочередных антикризисных мер, которые позволят поддержать экономику в условиях внешнего санкционного давления. Об этом сити-менеджер донской столицы написал в своём телеграм-канале.

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Документ включает 22 мероприятия финансового и нефинансового характера. Так, субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей могут воспользоваться отсрочкой на уплату арендных платежей за пользование муниципальным имуществом, арендаторам муниципальной земли предлагается упрощенный порядок продления срока действия договоров до трёх лет.

Также предпринимателям предоставляется возможность получить кредиты по льготным ставкам и беззалоговые микрозаймы, установлен мораторий на плановые проверки по всем видам муниципального контроля, сокращён размер задатка на право участия в конкурсе для заключения договора о размещении нестационарных торговых объектов, что позволит снизить единовременную нагрузку на бизнес.

С городской службой занятости населения организованы оплачиваемые общественные и временные работы для безработных граждан.

ИА REGNUM сообщало, что 12 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил первый пакет антикризисных мер, который включает более 100 мероприятий финансового и нефинансового характера.