Екатеринбург, 19 марта, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 4996 человек. Об этом сообщает среднеуральский оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе исцелились уже 290 499 граждан. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 411 006.

Состояние 271 госпитализированного медики считают тяжёлым. Скончались от ковида уже 10 468 граждан.