Москва, 19 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Введенные странами Запада санкции не приведут к коллапсу экономики России. Возможность подобного развития событий 19 марта опроверг зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

"В последнее время одна из самых обсуждаемых тем — приведут ли экономические и политические санкции в отношении нашей страны к изоляции и даже, как утверждают, «тотальной блокаде» России. … Это действительно беспокоит многих людей, которые всегда были далеки от большой политики, живут своей обычной жизнью и вовсе не хотели бы менять её из-за каких-то американо-европейских «контролёров» и «менторов», — пишет он.

«Кризисы, санкции, угрозы и политическое давление мы проходили уже не раз — в 2008, 2014, 2018-м. Я уже не говорю о том, что в отношении СССР различные санкции вводились больше десятка раз. Мы давно перестали бояться. А потом — и очень скоро — наши оппоненты сами приходили к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Говорил об этом на заседании Совета безопасности России 22 февраля. Так уже сейчас и выходит», — добавил Медведев.

«Госдеп США после первых истерических жестов постепенно начинает сползать со своих «непоколебимых» позиций. Уже прозвучали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций. Оказывается, это всего лишь «инструмент», не пригодный для постоянного использования. «Если и когда», if and when — есть у англоговорящих такое словосочетание, когда не слишком-то уверен в своей будущей правоте. В данном случае уж точно «когда», а не «если». Плавали, знаем. Тем более что ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая, и местные элиты пытаются свалить её на Россию. Но народы этих стран — не старые маразматики из их русофобского руководства. Они всё понимают и скоро предъявят им счёт за цену «антироссийских санкций», которые оплачены из кошельков граждан западных стран», — подчеркнул он.