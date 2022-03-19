Санкт-Петербург, 19 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга до конца 2022 год отменяют все проверки бизнеса, которые были запланированы городскими контролирующими службами, за исключением связанных с обеспечением безопасности. Помимо этого, губернатор Александр Беглов сообщил о новых мерах поддержки бизнеса в условиях антироссийских санкций.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

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Одна из них касается нестационарных торговых объектов, которые подпадали под снос. Если такие объекты не создают угрозы безопасности, нет решения суда о сносе, отсутствуют значимые нарушения законодательства, то решения о сносе приниматься не будут.

В рамках мер по уменьшению налоговой нагрузки снижаются ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний (до конца 2024 года) и обрабатывающих производств (до конца 2022 года). Как уточнили в Смольном, ставка в 1% устанавливается, если объектом налогообложения являются доходы, и в 5% — если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

«Региональные меры поддержки начнут действовать после принятия соответствующих нормативно-правовых актов», — говорится в сообщении правительства Санкт-Петербурга.