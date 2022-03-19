Москва, 19 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. По данным Роскомнадзора, зафиксировано уже 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов, общественно-значимые ресурсы и СМИ с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград» и общероссийских: «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА «Новости». Заблокированными также остаются страницы просветительских кинопроектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину».

Maxpixel.freegreatpicture.com Youtube

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Среди многочисленных актов цензуры — блокировка и удаление аккаунтов и материалов, ограничение возможности онлайн-трансляций, ограничение возможности публикации материалов.

По всем фактам цензуры российских СМИ и общественно значимых ресурсов Роскомнадзор направлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее по состоянию на 18 марта со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены.

Ранее 18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube.

Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Белоруссия. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан.

По оценкам Лиги безопасного интернета, на платформе сейчас никак не модерируется ни рекламный, ни UGC контент с противоправными высказываниями в адрес России, её граждан и органов власти, а одним из крупнейших рекламодателей сервиса стала военная пропаганда, направленная против народа России, в рамках которой в день, по оценкам специалистов, на производство и распространение контента тратится от 5 до 10 млн долларов США.

YouTube неоднократно допускал нарушения требований действующего российского законодательства. В частности, компания систематически не удаляет со своей платформы противоправный и деструктивный контент (за что Google получил оборотный штраф в 7,2 млрд рублей), а также допускает рекламное распространение деструктивной и противоправной информации.