Симферополь, 19 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Флаги Российской Федерации и Республики Крым водрузили сотрудники ГКУ РК «Крым-Спас» совместно с членами КРО «Россоюзспас» на трёх крымских вершинах 18 марта в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Пресс-служба МЧС Республики Крым Крымские спасатели водрузили флаги России и Крыма на трёх горных вершинах

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Спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым — Спас» совершили восхождение на гору Чатыр-Даг, поднялись с Ангарского перевала на высоту 1527 метров водрузили вершину Эклизи-Бурун флаг России, флаги Крыма и «Крым-Спас». Всего спасатели прошли около шести километров по сложному горному рельефу и при неблагоприятных погодных условиях.

Специалисты Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» совершили подъем на вершину Ак-Кая в Белогорском районе и на знаменитой Белой скале, на высоте 325 метров над уровнем моря, установили флаги Российской Федерации, Республики Крым, «Крым-Спас», а также знамя Победы в знак поддержки крымских спасателей Российских вооруженных сил.

Также сотрудники Судакского АСО ГКУ РК «Крым-Спас» совершили подъем на гору Ай-Георгий (городской округ Судак), на высоту 498 метров над уровнем моря, и где водрузили флаги России, Крыма, «Крым-Спас» и КРО «Россоюзспас».

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев отметил, что водружение флагов 18 марта на вершинах крымских гор для крымских спасателей стало уже традицией.