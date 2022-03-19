Москва, 19 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Казаки стали живым щитом на Турецком валу, Чонгаре, Перекопе, не дав возможности бандеровцам прорваться в Крым. На это обратил внимание атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, поздравляя казаков с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Vsko.ru Николай Долуда

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«Кубанские, донские казаки, исторически проживающие на приграничных территориях, не смогли остаться в стороне, когда их братья в Крыму подвергались агрессии со стороны радикально настроенных националистов. В считанные часы казаки присоединились к российским военным подразделениям и встали на защиту правды и воли. Я всегда буду помнить то, с какой самоотдачей, решительностью, смелостью каждый шел навстречу опасности, ведь никто не знал, что ждет там, за чертой. И я горжусь тем, что именно казаки стали живым щитом на Турецком валу, Чонгаре, Перекопе. Не дали возможности бандеровцам прорваться на территорию Республики Крым. Казаки помогли крымчанам отстоять свое право вернуться в родную гавань, в Россию», — отметил Долуда.

Казачий генерал подчеркнул, что казаки и все жители России демонстрируют силу и верят в преодоление всех трудностей, которые встают на пути.

«Крымская весна навсегда останется в сердцах и памяти россиян как символ исторической справедливости. Она объединяет наш многонациональный народ и вдохновляет на новые свершения!» — сказал Николай Долуда.

ИА REGNUM сообщало, что в регионах России 18 марта прошли праздничные мероприятия в честь Крымской весны, участники которых выступили в поддержку жителей Донбасса и специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.