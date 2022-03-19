Берлин, 19 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Глава Deutsche Bank (Германия) Кристиан Зевинг выступил против остановки газопровода «Северный поток — 1» и призвал не вводить новые санкции против России, пишет Welt am Sonntag.

Reggionotizie.com Deutsche Bank

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"Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Но эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, мы должны выдержать это», — отметил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад планирует принять новые санкционные пакеты против РФ. Также он, обращаясь к Москве, призвал вернуться на дипломатический путь решения ситуации, развернувшийся после проведения спецоперации.